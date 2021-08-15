«Кто-то подпилил опоры»: В минспорта – о ЧП с вывеской, упавшей на подростка в омском парке

Место, где произошло ЧП, огородили. Фото: прокуратура Омской области

Неприятный инцидент случился в субботу, 14 августа, с группой подростков, пришедших погулять в парке 300-летия Омска на Левом берегу. На одного из них упала металлическая вывеска на входе.

По факту случившегося областная прокуратура начала проверку. Тем временем ситуацию прокомментировали в омском депспорта, отвечающем за содержание парка.

Там сообщили, что конструкция упала, потому что кто-то подпилил ее оопоры. Вероятно, собирались сдать вывеску на металлолом.

– Подросток сломал и уронил на себя металлическую конструкцию с названием аллеи, – рассказали в пресс-службе омского департамента спорта. – Сотрудники парка оперативно отреагировали на сообщение об инциденте – ограничили доступ к разрушенной конструкции. За какой-либо помощью к сотрудникам парка подросток не обращался.

Также сообщается, что работники парка ежедневно обходят и осматривают территорию. После случавшегося в учреждении началась внутренняя проверка.