В омском парке на подростка упала металлическая вывеска

Вывеска была плохо закреплена и упала на голову мальчику. Фото: прокуратура Омской области

Многострадальный омский парк 300-летия Омска, который когда-то был амбициозным проектом, продолжает разрушаться. Сейчас он, по большому счету, представляет из себя огороженный лес с дорожками.

В субботу, 14 августа, туда пришли погулять дети. На голову одному из них свалилась металлическая вывеска «Аллея профсоюзов», установленная на входе. Подросток получил травму.

Фото: прокуратура Омской области

– Будут установлены все обстоятельства происшедшего, а также дана оценка работы по обеспечению безопасности граждан в парке, – рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. – При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.