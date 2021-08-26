Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Омск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 августа 2021 10:47

В Омских школах привились от ковида 60% учителей

Такие цифры назвали в министерстве образования
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Омске большая часть педагогов привилась от ковида.

В Омске большая часть педагогов привилась от ковида.

Фото: Ксения КОНЮХОВА

Совсем скоро для школьников начнется учебный год. В Омске он стартует в очном формате с соблюдением всех ковидных ограничений, которые ввели для учебных заведения в прошлом году.

Не в последнюю очередь это стало возможно благодаря активной вакцинации учителей. Как рассказала министр образования Омской области Татьяна Дернова, 60% работников образования поставили хотя бы 1 прививку от ковида.

Отметим, что сегодня истекает срок обязательной вакцинации работников, который поставил омской Роспотребнадзор. Сфера образования, по заявлениям министра, требования выполнила, а вот бизнес не раз просил сдвинуть сроки, но им отказали.