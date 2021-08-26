В минобре заявили, что учебный год в Омске начнут в очном формате

Омские школьники начнут учебный год в очном формате. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Близится начало учебного года. В Омске, как и в других городах родители школьников интересуются, как будет организовано обучение детей. Формат удаленки пришелся по душе далеко не всем учеником, родителям и учителям, но в прошлом году просто невозможно было поступить иначе. Заканчивать учебный год школьникам и студентам пришлось дома.

В этом году учебный год обещают начать в очном формате. Об этом рассказала министр образования Омской области Татьяна Дернова.

- В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет организовать учебный процесс в штатном режиме. Более 60 % работников образовательных организаций поставили хотя бы одну дозу вакцины против новой коронавирусной инфекции, - отметила она.

Также для школьников пока сохранятся все ограничения, которые были введены в прошлом году, а именно кабинетная система, входные фильтры, разведение потоков на входе и выходе из школы а также фильтрация воздуха.