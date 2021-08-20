На фермера, которого обвиняют в массовой гибели пчел в Омской области, подали в суд

На пасеках Азово погибли почти все пчелы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Азовском районе будут судить фермера, которого обвиняют в массовой гибели пчел. По версии владельцев насекомых, все произошло из-за халатности. Сельхозполя обработали пестицидами, но не предупредили о работах пчеловодов. Из-за этого почти полностью оказались уничтожены четыре пасеки.

– В результате указанных действий истцам причинен материальный ущерб, – сообщает пресс-служба Азовского районного суда. – Истцы просят взыскать в их пользу денежные средства в качестве возмещения ущерба причиненного, принадлежащего им имущества.

Предварительное судебное заседание по этому делу назначено на 18 августа.

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