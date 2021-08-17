В Омской области начали гибнуть пчелы

В этом году в нескольких регионах нашей страны зафиксирована массовая гибель пчел: в начале июнь в Башкирии, конце июня на Алтае, Ульяновской области, Удмуртии, Рязанской области. Предполагаемой причиной мора могли стать применяемые сельхозпроизводителями пестициды и агрохимикаты.

В некоторых районах Омской области также зафиксирована гибель пчел от химических обработок полей. Как сообщают в Управлении Россельхознадзора по Омской области, жалобы по этому поводу неоднократно поступали в это ведомство, несмотря на то, что вступил в силу закон «О пчеловодстве в Российской Федерации» и у российских пчеловодов появилась государственная поддержка отрасли. Как пояснили в этом ведомстве, с этого года они контролируют ввозимые пестициды и агрохимикаты в пунктах пропуска через госграницу и таким образом препятствуют ввозу в страну некачественных и контрафактных препаратов. А для каждого из разрешенных пестицидов существует регламент его применения: установлены предельные нормы применения, указаны способ и время обработки, целевые вредные объекты, на которые направлено действие препарата, а также меры по предотвращению гибели пчел.