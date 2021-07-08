Массовый мор пчел в Азовском районе под Омском: Их могли отравить химикатами с окрестных полей

На пасеках Азово погибли почти все пчелы. Фото: Олег УКЛАДОВ

У пчеловодов из Азово настоящая трагедия – все их кормильцы мучительно погибли буквально за считанные часы. Возле ульев кучи мертвых насекомых, от которых исходит резкий запах гербицидов.

Пасечники предполагают, что пчелы отравились ядохимикатами, которыми обработали соседнее рапсовое поле. Они уже подсчитали убытки – около 2,5 млн рублей.

Глава фермерского хозяйства кивает на соседние поля – мол, не только он обрабатывает будущий урожай, пчелы могли отравиться где угодно. Кроме того, о предстоящей обработке предупреждали – давали объявление в местной газете.

– Нам прислали сообщение 30-го вечером на телефон, у меня, у жены есть: будем обрабатывать ядохимикатом 1-го класса – убирайте пчел! По закону пчеловодства разрешается за 3 дня оповестить, прислать точное определение где, чем и когда. И куда убрать, чтобы я не попал к следующему, – рассказал «12 каналу» пчеловод Виктор Альберт.

– У меня сердце кровью обливается на это смотреть! Пчел жалко. Они так мучаются, – говорит другой сельчанин Евгений Зотов.

В областном минсельхозе пообещали разобраться в случившемся.

Добавим, что ситуация повторяется уже второй год подряд. Прошлым летом на массовую гибель пчел жаловались жители поселка Красный Яр Любинского района. В тот раз они записали вот такое видео.