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Общество16 августа 2021 4:09

Концерт Преснякова ко Дню города все-таки состоится в Омске

Он выступит перед сибиряками в сентябре
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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Московская звезда выступит перед сибиряками в сентябре.

Московская звезда выступит перед сибиряками в сентябре.

Фото: ВКонтакте

Очередные новости о многострадальном концерте Владимира Преснякова в Омске. Он должен был выступить еще 5 августа на День города. Однако все празднования из-за пандемии власти отменили и перенесли на 11 сентября. Ранее сообщалось, что из-за этого выступление звезды отменено, а договор с ним расторгнут мэрией.

И вот сейчас стало известно: концерту Преснякова в Омске все-таки быть. Администрация перезаключила договор с представителями певца. Это "Комсомолке" подтвердил источник, близкий к мэрии. Так что если снова не возникнет форс-мажора, то автор знаменитой песни "Стюардесса по имени Жанна" все же споет для омичей в сентябре.