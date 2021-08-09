В Омске поймали 26 детей, купавшихся на диких пляжах без взрослых

Каждом округе Омска есть дикие пляжи, на которых собираются омичи для купания, но это опасная затея. Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за теплой погоды многие омичи выбирают отдых у воды. По наблюдениям специалистов, чаще всего к местам несанкционированного купания стремятся дети. Многие даже не предупреждают об этом родителей. Так с 20 июля только в Кировском округе в ходе рейдов по диким пляжам поймали 26 детей, находившихся у воды без присмотра.

- Основная цель профилактических рейдов – постараться донести до детей, а чаще до их родителей важность контроля поведения несовершеннолетних вблизи воды, - отметила заместитель главы администрации Кировского округа Елена Аксенчик.

Этим летом новости об утонувших людях действительно появляются часто. Страдают не только взрослые, но и дети, их иногда не удается спасти даже взрослым. Даже за прошедшие выходные произошло два несчастных случая на воде: утонули парень и девушка. Омичей просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности на воде.