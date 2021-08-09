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Общество9 августа 2021 7:04

В Омске поймали 26 детей, купавшихся на диких пляжах без взрослых

Такие забавы часто приводят к трагедиям
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Каждом округе Омска есть дикие пляжи, на которых собираются омичи для купания, но это опасная затея.

Каждом округе Омска есть дикие пляжи, на которых собираются омичи для купания, но это опасная затея.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Из-за теплой погоды многие омичи выбирают отдых у воды. По наблюдениям специалистов, чаще всего к местам несанкционированного купания стремятся дети. Многие даже не предупреждают об этом родителей. Так с 20 июля только в Кировском округе в ходе рейдов по диким пляжам поймали 26 детей, находившихся у воды без присмотра.

- Основная цель профилактических рейдов – постараться донести до детей, а чаще до их родителей важность контроля поведения несовершеннолетних вблизи воды, - отметила заместитель главы администрации Кировского округа Елена Аксенчик.

Этим летом новости об утонувших людях действительно появляются часто. Страдают не только взрослые, но и дети, их иногда не удается спасти даже взрослым. Даже за прошедшие выходные произошло два несчастных случая на воде: утонули парень и девушка. Омичей просят быть внимательными и соблюдать правила безопасности на воде.