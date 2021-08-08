На пляже у Ленинградского моста утонул омич

Тело утонувшего возле моста омича пока не нашли.

Накануне в Омске стояла жаркая погода, и горожане снова потянулись к воде, чтобы освежиться. Такое желание стало роковым для 26-летнего омича. Молодой человек отдыхал на пляже рядом с Ленинградским мостом и решил искупаться в Иртыше. Вот только вернуться на берег он уже не смог. К сожалению, молодой человек утонул.

Как уточнили в пресс-службе полиции, несчастный случай произошел почти напротив улицы Чокана Валиханова вчера, 7 августа. Тело омича сразу найти не удалось, сейчас его ищут. Аналогичный случай произошел и в Омской области в Калачинском районе. При схожих обстоятельствах там утонула в реке Омь 38-летняя женщина. Поисками ее тела также занимается полиция.