Омские экоактивисты подали петицию в защиту дендросада

омские экоактивисты не доверяют властям и продолжают бороться против изменения статуса дендросада. Фото: Aerokadr

Пока так и остается неясной судьба дендрологического сада имени Гензе. На него обратили внимание в прошлом году, когда власти решили заняться его благоустройством. Для этого минприроды предлагали разделить территорию а две части, на одной из которых и провести масштабную реконструкцию. Омичи оказались против разделения. Многие опасались, что изменение статуса территории, которое предлагают власти, повлечет за собой застройку части сада.

В Омске уже прошли несколько общественных слушаний, посвященных судьбе дендросада. Первые закончились скандалом, на него не пустили почти никого из желающих, вторые прошли в онлайн-формате и ясности в происходящее не внесли.

Сейчас активисты продолжают бороться за сохранение дендросада и собрали в общей сложности 3000 подписей под петицией, которую направили властям.

- Мы требуем отказаться от планов по разделению — так называемому «преобразованию» памятника природы регионального значения «Областной дендрологический сад имени Г.И. Гензе». Требуем соблюдения действующих норм права, согласно которым территория памятника природы может быть благоустроена, озеленена и использоваться в научных и просветительских целях, для реализации задач сохранения природного комплекса как среды обитания редких видов животных и растений, - высказываются активисты в петиции.

Сбор подписей проходил как в очном, так и в онлайн-формате. Очно активисты собрали около 1500 подписей, чуть больше подписались в онлайн-версии.