Эксперт высоко оценил потенциал Омской области для создания грузового хаба, о котором заявил губернатор

Появление терминала сделает местную продукцию более конкурентной Фото: Пресс-служба администрации Омской области

В 2023 году планируется построить грузовой терминал. Это позволит ускорить доставку товаров в регион из крупных морских портов. О реализации инвестпроекта губернатор договорился с транспортно-логистическим центром «Омский».

Эксперты высоко оценили потенциал Омской области для создания целого грузового хаба. По мнению, первого заместителя председателя комитета Госдумы по экономической политике Сергея Калашникова, регион может стать точкой, которая соединит Дальний Восток, Юго-Восточную Азию, Сибирь и Европу.

- Появление терминала сделает местную продукцию более конкурентной, то есть стимулирует экономику. Реализация проекта позволит сократить время доставки отправляемых и получаемых грузов. Проект будет иметь как экономический эффект в плане поступления налоговых отчислений, так и социальный, - говорит Калашников.

По его мнению, хаб предполагает привлечение большого количества рабочей силы. Все это плодотворно скажется на социально-экономическом развитии региона.