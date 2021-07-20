В Омской области к 2023 году построят логистический узел для грузовых поездов

Оборот терминала превысит 200 тысяч кг грузов в год. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Омское правительство договорилось о реализации инвестпроекта. Губернатором Александром Бурковым заключено соглашение о сотрудничестве с транспортно-логистическим центром «Омский». Стороны хотят создать грузовой терминал для пребывающих поездами контейнеров. Проект в дальнейшем планируется с созданием целой сети железнодорожных терминалов, представляющих собой грузовой двор. Данный терминал позволит значительно сократить время доставки отправляемых грузов.

- Это позволит ускорить доставку грузов в Омскую область из крупных морских портов - Санкт-Петербурга и Владивостока - за счёт регулярных контейнерных поездов и смещения объёмов доставки грузов с автомобильной сети на железную дорогу», - считает Губернатор Александр Бурков.

Омск занимает первое место среди городов-миллионников по объему отгруженных товаров собственного производства в расчете на жителя. За прошлый год наши предприятия отгрузили товаров на 828 млрд рублей. Инвестиционная емкость проекта превышает 150 млн. рублей.