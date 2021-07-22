Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2021 4:23

«Слышу хлопок и дым из-под капота!»: В Омске водитель сгоревшего автобуса рассказал, как все случилось

Огнем автобус уничтожило полностью
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
КомментироватьОставить комментарий(0)
От машины остался один остов.

От машины остался один остов.

Фото: ВКонтакте

Появились подробности пожара автобуса у железнодорожного вокзала. Напомним, там среди белого дня вспыхнул автобус "Луидор", который работал на маршруте №46. Момент хлопка попал на видео.

Во время возгорания водитель находился за рулем и обедал. Пассажиров в машине не было - шофер ждал своего рейса с конечной. Он рассказал свою версию событий.

- Слышу: хлопок, и сразу дым пошел. Я в этот момент в салоне был. Ну я побежал посмотреть, что за хлопок. Вижу, дым идет из-под капота. Я сразу схватил огнетушитель и давай тушить, - рассказал водитель злополучного автобуса, как все случилось.

Однако потушить своими силами горячий "Луидор" не удалось. Справиться с огнем смогли лишь пожарные. Однако автобус уничтожило огнем полностью. От него остался лишь остов - восстановлению машина не подлежит.

Смотреть видеосюжет
Рассказ водителя сгоревшего в Омске автобуса
Рассказ водителя сгоревшего в Омске автобуса