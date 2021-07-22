«Слышу хлопок и дым из-под капота!»: В Омске водитель сгоревшего автобуса рассказал, как все случилось

От машины остался один остов. Фото: ВКонтакте

Появились подробности пожара автобуса у железнодорожного вокзала. Напомним, там среди белого дня вспыхнул автобус "Луидор", который работал на маршруте №46. Момент хлопка попал на видео.

Во время возгорания водитель находился за рулем и обедал. Пассажиров в машине не было - шофер ждал своего рейса с конечной. Он рассказал свою версию событий.

- Слышу: хлопок, и сразу дым пошел. Я в этот момент в салоне был. Ну я побежал посмотреть, что за хлопок. Вижу, дым идет из-под капота. Я сразу схватил огнетушитель и давай тушить, - рассказал водитель злополучного автобуса, как все случилось.

Однако потушить своими силами горячий "Луидор" не удалось. Справиться с огнем смогли лишь пожарные. Однако автобус уничтожило огнем полностью. От него остался лишь остов - восстановлению машина не подлежит.