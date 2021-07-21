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Происшествия21 июля 2021 11:22

Появилось фото последствий страшного пожара в омской маршрутке

После задымления транспортное средство взорвалось и сгорело за считанные минуты
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Все, что осталось от «газели». Фото: «Омск Live»

Все, что осталось от «газели». Фото: «Омск Live»

ЧП случилось утром в среду, 21 июля. Ничего не подозревавший водитель маршрутки завтракал в кабине, когда почувствовал запах дыма. После этого машина загорелась, пламя моментально распространилось по всему салону, а вскоре взорвалось топливо.

К счастью, водитель успел выбраться из «газели» до этого момента. Ни он, ни другие люди в результате ЧП не пострадали. А вот транспортное средство за считанные минуты выгорело до остова.

В паблике «Омск Live» выложили фото последствий пожара. Судя по снимку, маршрутка свое отработала и восстановлению не подлежит.

Сумму материального ущерба, а также причину пожара установят по окончании проверки.