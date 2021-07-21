Возле ж/д-вокзала загорелась маршрутка

ЧП случилось в районе железнодорожного вокзала. Фото: «Инцидент Омск»

ЧП случилось на конечной остановке общественного транспорта в Ленинском округе. На Привокзальной площади полыхает маршрутка.

Очевидцы рассказывают, что было слышно, по крайней мере, два хлопка. Пожарные приехали за пару минут.

Но, судя по тому, что огнем моментально оказался охвачен весь салон, спасти транспортное средство не удалось.

– 21 июля в 10.24 поступило сообщение о возгорании пассажирской «газели», которая находилась не на маршруте, а была припаркована по улице Леконта у железнодорожного вокзала, – рассказали подробности в пресс-службе областного ГУ МЧС. – Людей в машине не было. Пострадавших нет. Возгорание было локализовано в 10.33, открытое горение ликвидировано в 10.34. От МЧС России на место выехали 9 сотрудников на двух пожарных машинах.

Материальный ущерб будет установлен по окончания проверки.