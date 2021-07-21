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Происшествия21 июля 2021 11:08

Момент взрыва маршрутки в Омске попал на видео

За время, пока транспортное средство пытались потушить, была слышна серия хлопков
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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ЧП случилось в районе ж/д-вокзала. Фото: «Инцидент Омск»

ЧП случилось в районе ж/д-вокзала. Фото: «Инцидент Омск»

Напомним, ЧП случилось сегодня, 21 июля, в 10.24. На Привокзальной площади загорелась припаркованная там маршрутка. Находившийся внутри водитель успел выскочить, больше в салоне никого не было. Люди в результате происшествия не пострадали, а вот транспортное средство восстановлению не подлежит.

Пожар, густые черные клубы дыма от которого поднимались высоко вверх, сразу привлек зевак. Многие успели снять инцидент на видео.

На одну из записей попал момент, когда в машине взорвалось топливо. От мощной звуковой волны даже сработала сигнализация на стоявших рядом автомобилях. После этого произошло еще три не таких сильных хлопка.

Первая пожарная машина приехала почти моментально. Колоссальный столб пламени сбили также очень быстро, примерно за 10-15 секунд. Впрочем, горение было настолько интенсивным, что спасать было уже нечего. Маршрутка уничтожена практически дотла.

Момент взрыва маршрутки, 21.07.2021
Видео: Глеб Ковалевский («Омск Live»)