Момент взрыва маршрутки в Омске попал на видео

ЧП случилось в районе ж/д-вокзала. Фото: «Инцидент Омск»

Напомним, ЧП случилось сегодня, 21 июля, в 10.24. На Привокзальной площади загорелась припаркованная там маршрутка. Находившийся внутри водитель успел выскочить, больше в салоне никого не было. Люди в результате происшествия не пострадали, а вот транспортное средство восстановлению не подлежит.

Пожар, густые черные клубы дыма от которого поднимались высоко вверх, сразу привлек зевак. Многие успели снять инцидент на видео.

На одну из записей попал момент, когда в машине взорвалось топливо. От мощной звуковой волны даже сработала сигнализация на стоявших рядом автомобилях. После этого произошло еще три не таких сильных хлопка.

Первая пожарная машина приехала почти моментально. Колоссальный столб пламени сбили также очень быстро, примерно за 10-15 секунд. Впрочем, горение было настолько интенсивным, что спасать было уже нечего. Маршрутка уничтожена практически дотла.