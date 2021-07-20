В омских детсадах начали закрывать группы на карантин

Омские детсады начали закрывать группы на карантин. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пусть в Омске и бушует коронавирус, но пока его последствия в основном чувствуют на себе взрослые. В первые месяцы после снятия ограничений на очное обучение в прошлом году в учебных заведениях закрывали на карантин классы и группы. В основном это происходило из-за гриппа и осенней простуды, но были и те, которые закрывались из-за ковида.

В третью волну ни о чем подобном не сообщалось, но накануне появилась информация о том, что в нескольких детских садах группы закрылись на карантин. В пресс-службе департамента образования подтвердили, что ограничении введи, но поспешили успокоить омичей.

- Приостановлена деятельность 2 групп в 2 детских садах на 7 дней по причине ОРВИ. Обращаемся к средствам массовой информации: не стоит поднимать панику в обществе, которая может привести к общему закрытию детских садов. Нынешняя ситуация не носит массовый характер, - отметили в ведомстве.