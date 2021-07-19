Новый антирекорд: В Омской области ковидом заразились 352 человека

Коронавирусом заражается все больше омичей. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава в Омской область снова выросло число заразившихся ковидом. Сегодня у 352 человек диагностировали новую болезнь. Из них лечиться дома смогут 296 омичей, остальные 56 отправились в госпитали. Всего же за период пандемии в Омске зафиксировали 56 795 случаев заражения.

Выздороветь удалось 43 375 людям, а за сегодняшний день выписали из больниц 81 человека.

Продолжают омичи и умирать от ковида. За сутки медики констатировали 5 летальных исходов, а за все время пандемии погибли уже 1 605 омичей.

В прививочной компании поучаствовали 386 136 человек, полностью привиты уже 262 921 человек, а остальные 123 215 ожидают второй компонент. Сегодня в Омск поступила еще одна крупная партия вакцины от ковида. При старых темпах вакцинации этой партии хватит до конца недели.