«Пригласили в Международный Союз немецкой культуры»: Жители омского села, писавшие Меркель из-за дороги, рассказали, как решается их проблема

Вот такая дорога в селе Верхний Карбуш.

Получила продолжение история с ремонтом дороги в селе Верхний Карбуш. Напомним, там местные жители добивались этого 10 лет. В отчаянии люди из деревни, основанной немецкими переселенцами, написали канцлеру Ангеле Меркель и попросили отремонтировать их улицу. Депутат Троицкого сельского поселения признается: на реальную помощь ФРГ, конечно, никто не рассчитывал. Цель была - пристыдить чиновников.

В своем ответе офис Меркель рекомендовали обратиться в Международный Союз немецкой культуры. Омские чиновники засуетились и пообещали заасфальтировать дорогу в 2022 году. Однако люди ждать, кажется, не намерены.

- На нас вышли представители Международного Союза немецкой культуры. Сами. Предложили встретиться. 20 июля планируем сходить туда. Оказалось, что офис организации есть у нас в Омске. Не думаю, что это встреча, чтобы просто поговорить. Наверняка есть какое-то решение. В любом случае хуже точно не будет, - рассказала сайту "Комсомольская правда в Омске" автор письма Меркель депутат Ирина Дроздова.