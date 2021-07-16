В омской «Меге» стали выдавать талоны на вакцинацию от ковида

Омичи выстраивались в длинные очереди. Фото: ВКонтакте

В последнее время в Омске все чаще стали жаловаться на огромные очереди в пунктах вакцинации от ковида в торговых центрах. Самым популярным местом для прививки, видимо, стала «Мега», потому что именно оттуда чаще всего публиковали впечатляющие фото.

Администрация ТЦ решила избежать такого столпотворения, введя талоны. Как рассказали в официальной группе ВКонтакте, теперь чтобы попасть на вакцинацию с 9:30 нужно взять специальный талон в прививочном пункте. Он будет действовать только в день выдачи. Также отметили, что для 1 и 2 компонента прививки нужно брать разные талоны.

Прививочный пункт в «Меге» работает до 20:00. О том, где еще в Омске можно сделать прививку «Комсомолка» подробно рассказывала здесь, а также обо всех нюансах получения сертификата о вакцинации мы рассказывал в нашем материале.