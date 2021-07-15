Омичам рассказали, кто не сможет получить электронный сертификат о прививке от ковида

Чтобы точно получить кюаркод, придется регистрироваться на сайте Госуслуг. Фото: Иван МАКЕЕВ

Многие омичи сейчас решаются сделать прививку от коронавируса. Активно омичи записываются на вакцинацию через Госуслуги, но из-за большого спроса многие просто звонят или приходят в поликлиники. Как в таком случае получить электронный сертификат и кюаркод?

В минздраве омичам напомнили, что по большому счету есть только одно условие, которое должно быть соблюдено для получения электронного сертификата. Обязательно иметь подтвержденную учетную запись на сайте Госуслуг. Без этого медики просто не смогут отправить нужные данные, и система не сгенерирует для вас кюаркод.

Если вы записывались на прививку лично, то стоит обратиться в прививочный кабинет, чтобы медики внесли данные в электронную систему. Тоже самое стоит сделать, если вы зарегистрировались уже после прививки. Если же учетная запись подтверждена, а сертификат не пришел, то нужно отправить письмо через форму обратной связи на сайте. Также в минздраве отметили, что не смогут получить электронный сертификат и те, кто записывался на вакцинацию через учетные записи родственников, а своей не имеет. Сертификаты именные, и прислать их на чужое имя просто не могут.