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Общество10 июля 2021 9:51

Омичи выстроились в огромную очередь, чтобы привиться от ковида в Меге

После новой волны коронавируса, о вакцинации стали задумываться все больше омичей
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Желающим привиться в торговых центрах приходится отстаивать длинные очереди.

Желающим привиться в торговых центрах приходится отстаивать длинные очереди.

Фото: ВКонтакте

В Омске уже ворую неделю говорят о третьей волне коронавируса. И судя по статистике минздрава, она действительно началась. Уже несколько дней подряд в регионе фиксируют более 300 новых заражений коронвирусом каждый день.

Оперштаб принимает новые ограничительные меры, а Роспотребнадзор вводит обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Но и те, кто не попал под эти требования начинают задумываться о необходимости прививок. Многие омичи пытаются записаться на вакцинацию в поликлиники, а кто-то решает воспользоваться возможностью привиться в торговых центрах. Один из омичей запечатлел длинную очередь, которая выстроилась в прививочный пункт, находящийся в торговом центре МЕГА. Людей, действительно стоит много.

В комментариях омичи традиционно разделились на два лагеря: одни против прививок, другие за. Но многие рассказывают, что записаться на прием в больницу не так просто.