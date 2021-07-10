Омичи выстроились в огромную очередь, чтобы привиться от ковида в Меге

Желающим привиться в торговых центрах приходится отстаивать длинные очереди. Фото: ВКонтакте

В Омске уже ворую неделю говорят о третьей волне коронавируса. И судя по статистике минздрава, она действительно началась. Уже несколько дней подряд в регионе фиксируют более 300 новых заражений коронвирусом каждый день.

Оперштаб принимает новые ограничительные меры, а Роспотребнадзор вводит обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Но и те, кто не попал под эти требования начинают задумываться о необходимости прививок. Многие омичи пытаются записаться на вакцинацию в поликлиники, а кто-то решает воспользоваться возможностью привиться в торговых центрах. Один из омичей запечатлел длинную очередь, которая выстроилась в прививочный пункт, находящийся в торговом центре МЕГА. Людей, действительно стоит много.

В комментариях омичи традиционно разделились на два лагеря: одни против прививок, другие за. Но многие рассказывают, что записаться на прием в больницу не так просто.