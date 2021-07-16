Глава Омского района объяснил, почему власти не сделали раньше дорогу, ремонта которой жители попросили у Меркель

В дождь дорога превращается в кашу. Фото: ВКонтакте

Жители села Верхний Карбуш в Омском районе наделали шуму. После 10 лет ожидания ремонта дороги в своей деревне они написали письмо с просьбой о помощи на имя канцлера Ангелы Меркель. Село 100 лет назад основали именно немецкие переселенцы. Из офиса канцлера тактично ответили, что вопрос не к ним. Но на омских чиновников это письмо и новость подействовала. О дороге в Верхнем Карбуше сразу же вспомнили.

Глава Омского района Геннадий Долматов объяснил, почему отремонтировать улицу до сих пор не удавалось.

- Говорить о том, что в чем-то виновато сельское поселение, я бы не стал. Поселение все сделало, оно заявилось, сделали проект для финансирования, но отказ получили по деньгам. Но в данной ситуации, что они могут сделать? Денег не дали, денег недостаточно. Мы, конечно, будем помогать, прорабатываем возможность ремонта на 2022 год. Нам отказали, поэтому мы вынуждены все перерабатывать и будем по новой заявляться, - сказал сайту "Комсомольская правда в Омске" Геннадий Долматов.

В региональном минстрое отремонтировать дорогу пообещали в следующем году. Правда, пока чиновники искали деньги, стоимость работ подорожала с 43 до 53 миллионов рублей.