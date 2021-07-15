Минстрой: Дорогу в омском селе, из-за которой жители написали Меркель, сделают в 2022 году

Дорога в Верхнем Карбуше в дождь похожа на месиво.

В омском правительстве отреагировали на ситуацию вокруг дороги в деревне Верхний Карбуш. Местные жители, ждавшие ее ремонта 10 лет, попросили помощи в письме к Ангеле Меркель. Канцлер в своем ответе сообщила, что данный вопрос не в ее компетенции. Авторы послания признались: на реальную помощь Германии они и не рассчитывали. Просто надеялись таким образом пристыдить омских чиновников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков признал гнев жителей обоснованным. В региональном минстрое прокомментировали ситуацию. Дорогу отремонтируют в следующем году.

- Тема ремонта улицы в Верхнем Карбуше рассматривалась задолго до обращения жителей деревни к канцлеру Германии Ангеле Меркель. Мы встречались и обсуждали этот вопрос с депутатами всех уровней и главой Троицкого поселения, - сообщил министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства Омской области Антона Заева. - Поскольку проект, ранее составленный администрацией поселения, на тот момент из-за изменений в стоимости потерял свою актуальность, мы договорились, что местные власти оперативно скорректируют расчёты и смету. Это позволит им подать в этом году заявку на конкурсный отбор для предоставления бюджетной субсидии на производство необходимого объёма дорожных работ в 2022 году.