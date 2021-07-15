«Это недопустимая халатность»: Дмитрий Песков – о ситуации с разбитой дорогой в омской деревне

Местный депутат Ирина Дроздова говорит: за время переписок с многочисленными инстанциями стоимость ремонта улицы подорожала с 43 до 53 млн рублей.

Ситуация с разбитой дорогой в деревне Верхний Карбуш вышла на федеральный уровень. Напомним, населенный пункт, расположенной не где-то в глухой тайге, а всего в 25 км от города оказывается практически отрезанным от цивилизации после каждого дождя. Все из-за дороги на улице Карбышева, а, вернее, ее полного отсутствия.

Местные жители бьются с чиновниками за строительство проезжей части уже несколько лет – безрезультатно. В этом году ее, вроде бы, внесли в план. Но в последний момент строительство отложили. Сослались на то, что строительные материалы подорожали и надо делать перерасчет.

Устав пробираться через кочки и траншеи, местные жители обратились в канцлеру Германии Ангеле Меркель. Отправили письмо и видеообращение. В них рассказали, что деревня была основана немцами, многие из которых там живут до сих пор, – поэтому они и попросили помощи на исторической родине.

Недавно из канцелярии канцлера пришел ответ с вежливым отказом. Там объяснили, что не могут вмешиваться в дела РФ и посоветовали обратиться за помощью в немецкий культурный центр. Тем не менее огласка помогла. На ситуацию уже прореагировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

– В этом случае это абсолютно оправданный гнев жителей этого села, они абсолютно правы. Это недопустимая абсолютно халатность и игнорирование такой ситуации со стороны региональных властей. Я думаю, что региональные власти обратят на это внимание и примут меры, – цитируют Пескова «РИА Новости».

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