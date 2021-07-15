За сутки в Омске заразились ковидом 336 человек

70 человек попали сегодня в ковидные госпитали. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области количество заразившихся ковидом снова немного подросло. За сутки медики насчитали 336 новых случаев, а за всю пандемию их уже 55 412. В больницах оказались 70 человек.

Выздоровели сегодня 85 омичей. По данным минздрава, выздоровели 43 046 человек.

К сожалению, ковид продолжает забирать человеческие жизни, сегодня скончались 5 омичей. Всего в печальном списке умерших от коронавируса в Омской области уже 1 583 фамилии.

В прививочной компании поучаствовали 367 129 человек. Полностью привиты уже 250 417 человек, а остальные 116 712 дожидаются второй дозы прививки. Из-за всплеска интереса к прививкам и введения обязательно вакцинации сейчас некоторые омичи испытывают трудности с тем, чтобы записаться на вакцинацию. «Комсомолка» попробовала записаться на прививку в нескольких больницах. О том, что из этого вышло, читайте в нашем материале.