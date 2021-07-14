Омский вице-губернатор Дмитрий Ушаков привился редкой для Омска вакциной – «КовиВаком»

Дмитрий Ушаков привился «КовиВаком». Фото: instagram.com/dmitry.ushakov13

Вице-губернатор Омской области Дмитрий Ушаков отчитался на своей странице в Instagram, что поставил прививку от коронавируса. Правда, в отличие от своего непосредственного руководителя Александра Буркова, поставившего «Спутник V», зам выбрал «КовиВак».

– Привился ковиваком. Чувствую себя неплохо: головные боли, слабость, сонливость, температура в норме. Все как обычно. На всех встречах с бизнесом всегда призываю вакцинироваться. Убежден, это единственный и верный способ побороть пандемию, избежать локдауна. Берегите себя! – написал Ушаков.

Подписчики вице-губернатора интересуются, где он нашел именно «КовиВак», и просят назвать секретное место, где делают такие прививки. Изначально эта вакцина, разработанная центром имени М.П. Чумакова, считалась чуть ли не «элитной», ее ставили себе представители бизнеса и политики. Однако споры, какая их них эффективнее, ведутся до сих пор.

Напомним, сейчас существует четыре вида отечественных вакцин. По словам главного внештатного эпидемиолога региона, все они действуют примерно одинаково и даже взаимозаменяемы. При этом самый сильный иммунный ответ отмечается после вакцинации «Спутником V». Людям же с хроническими заболеваниями, возможно, подойдут другие вакцины.