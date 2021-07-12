«Мы находимся в условиях боевых действий»: Главный эпидемиолог Омской области ответил на главные вопросы о прививках от коронавируса

Омичей убеждают в необходимости прививаться. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Ситуация в Омской области близка к критической - об этом в один голос твердят уже практически все специалисты. Больше недели ежедневно обновляется максимум по суточному приросту заболевших за все время с начала пандемии. К сожалению, стабильно высокой остается и смертность – по итогам прошлой недели наш регион занимает первое место по Сибири. Тем не менее, остаются люди, которые сомневаются в целесообразности вакцинации.

Главный внештатный эпидемиолог Омской области, декан медико-профилактического факультета ОмГМУ, доктор меднаук, профессор, завкафедрой эпидемиологии Владимир Стасенко специально провел пресс-конференцию, чтобы ответить на наиболее важные вопросы о коронавирусе и о прививках от этой инфекции.

Почему столько внимания прививочной кампании в последнее время?

– Два факта из 20-го столетия. Вакцинопрофилактика была признана международным медицинским сообществом самым эффективным профилактическим мероприятием. Если в начале ХХ века население Земли было 2 млрд человек, то к его концу нас стало почти 7 млрд. Только за одно столетие число увеличилось более, чем втрое. Продолжительность жизни увеличилась в среднем на 30 лет, более 20 из которых мы получили благодаря иммунопрофилактике. Ежегодно благодаря ей мы спасаем миллионы детских жизней. Трудно себе представить, что произойдет, если мы это мероприятие проигнорируем.

Какие вакцины от коронавируса сейчас применяют?

– Поскольку это инфекционная патология, то, несомненно, самое эффективное мероприятие – прежде всего профилактического характера – считается вакцинация. Сейчас имеется четыре отечественных препарата. Если считать «Спутник Лайт» разновидностью «Спутника», то три. Это «Гам-КОВИД-Вак», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона». Технологии производства этих трех вакцинных препаратов различны. Чтобы не пересказывать, я вас адресую к инструкциям, которые размещены в открытом доступе в интернете, там все четко прописано.

Почему столько людей опасаются ставить прививки?

– Вопросы возникают из-за того, что нам не хватает диалога с населением. Информации море. Приглашений на вакцинацию тоже достаточно. Мало общения в формате «вопрос-ответ». Чем больше мы будем общаться с людьми, тем лучший результат получим. Несмотря на то, что время у нас гражданское мирное, мы находимся в условиях боевых действий. По крайне мере, медицинские работники. Население так не оценивает происходящее. И пока мы не донесем до населения, что мы живем в условиях биологической угрозы, мы с вами будем хлопотать, как защищать. Страны, где охват вакцинацией достаточный, живут сейчас размеренной, спокойной жизнью. Уже притча во языцех Сан-Марино, где 70% населения охвачено вакцинацией против новой коронавирусной инфекции и основной препарат – это «Спутник V». Необходимость вакцинации трудно переоценить. Это быстро – в течение 4-6 недель – мы получаем не только защиту, но и тренируем нашу иммунологическую память. При встрече с возбудителем наш организм запоминает его, и каждая новая встреча заканчивается выработкой иммунитета.

Можно ли еще подождать с прививкой?

– Непонимание, что вакцинация – это выход из ситуации, глубочайшее заблуждение. Представьте, вы едете по дороге и на встречку вылетает машина. Вы же не бросите руль и не закроете руль, а будете что-то предпринимать. А почему с прививками по-другому. На нас летит опасный патоген. Ну, давайте, встанем и будем ждать, чем это закончится. Многие думают: «Пронесет». Не пронесет! Это инфекционный агент, он как порох. Если в среде есть незащищенные, неиммунные люди, они всегда будут болеть, потому что возбудитель циркулирует. И, чем дольше люди тянут с вакцинацией, тем больше вероятность появления новых модификаций вируса. Это не насморк. Хотя это тоже ОРВИ, но с гораздо более тяжелыми последствиями.

Нужно ли все-таки учитывать наличие антител на момент вакцинирования? Что будет, если поставить прививку, когда в организме уже есть антитела?

– Начиная с ВОЗ и заканчивая другими специалистами, все хором говорят, что нет необходимости предварительно проводить исследование на наличие антител. Я могу изложить только официальную точку зрения.

Но вместе с тем замечу, что на прививку иду я. И если я хочу знать что-то о своем организме, что мешает это сделать, сдать анализы на антитела? Ведь это поможет выявить, не болен ли я в данный момент, что является противопоказанием для прививки.

В мире официально не зарегистрировано ни одного случая тяжелого течения болезни, связанного с наличием антител на время вакцинации. А мы уже привили больше 2 млрд человек. Ни одного такого случая не описано. Но теоретически потенциально такие эффекты возможны.

Профессор Владимир Стасенко убежден: все страхи перед вакцинацией от недостатка достоверной информации у людей. Фото: vk.com/sib_pressclub

Можно ли ставить прививку человеку с астмой и какую лучше?

– Если у вас длительная ремиссия даже на фоне приема специальных препаратов, и если ваш доктор считает необходимым сделать прививку, почему бы ее не сделать? Но зная свою этимологию, нужно обратиться к узкому специалисту. Он и даст ответ на ваш вопрос. Самый высокий иммунный ответ у «Спутника». По этому показателю он значительно превосходит другие вакцины. Но, возможно, человеку с определенным заболеванием подойдет не эта, а две другие вакцины, решать должен лечащий врач в каждом случае индивидуально. И точно также с любыми другими заболеваниями. Но мы говорим только про хронические.. При остром течении любой болезни надо забыть обо всех прививках на месяц.

Почему после «Спутника» больше всего острых реакций у привитых?

– Именно потому что по напряженности иммунного ответа это самая ярко выраженная вакцина. В ее основе - новая векторная технология, которую еще некоторые называют военной. Она применяется в тех случаях, когда речь идет об опасном инфекционном заболеваний. У только что привитого человека температура поднимается не из-за того, что в организме что-то размножается. В вакцинах нет ничего живого, они не растут в нашем организме, это просто индивидуальная реакция на прививку. В него ввели инородный компонент, он реагирует.

Если вы вакцинировались, но при этом не было совершенно никакой реакции, в положенные сроки сходите проверьтесь, подействовала вакцина или нет, выработались ли антитела.

Можно ли вакцинироваться беременным?

– На этот счет долгое ломались копья. Последние несколько лет обсуждалось, можно ли ставить прививки от гриппа. И все-таки пришли к выводу, что это целесообразно, так как позволяет защитить сразу двоих: и маму, и ребенка. В случае с коронавирусом пока информации немного, но думаю, тоже получим добро. Инфекция новая, поэтому пока много вопросов.

Где получить медотвод от прививки при наличии хронических заболеваний?

- В Москве создан специализированный центр, куда могут обратиться такие пациенты. В Омске надо обращаться либо к участковому врачу, либо к узким специалистам.

Что будет, если вдруг не хватит вакцины и вторую прививку поставить не через 21 день после первой, а позже или, вообще, не поставить?

– Все имеющиеся у нас в стране препараты взаимозаменяемы. Если вы впервые вакцинировались одним препаратом, то ревакцинироваться можно другим. Если поставить только одну прививку, защита все-таки будет, но только около 70% по сравнению с 92-95 процентами защиты при полной вакцинации. Кроме того, она будет значительно более короткой. Ну и не стоит забывать о такой прозаической вещи как QR-код (Смеется). Его вам выдадут только после второй прививки.

Возможно ли заразиться коронавирусом после вакцинации?

– Да, такое может быть, если зараженный и вакцинированный взаимодействовали длительное время без средств защиты. Максимальная защищенность организма достигается через 42 дня после первой прививки «Спутника». Если в течение этих 42 дней происходит контакт с больным, есть риск заразиться. Но, как показали наблюдения этих шести месяцев, риск перенести заболевание в тяжелой форме у привитого человека в 25 раз ниже, чем у непривитого.

Когда заканчивается действие вакцины и надо ставить новую прививку?

– На данный момент действует рекомендация делать это каждые 6 месяцев. В дальнейшем ситуация, возможно, изменится. Сейчас идет работа над долгосрочной вакциной, которая будет действовать 13-17 лет.