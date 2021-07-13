В Омске проверят законность проведения «СимфоПарка» из-за ковидных ограничений

Многие омичи с нетерпением ждали возможности побывать на «СимфоПарке». Фото: официальная группа «СимфоПарка» ВКонтакте

Совсем недавно в Омске прошли два крупных музыкальных фестиваля «СимфоПарк» и «Фестиваль шансона». Оба этих мероприятия проходили в парке под открытым небо и собрали многих омичей. Но примерно в это же время заговорили о третьей волне коронавируса и ограничениях из-за него. Тогда состоялись два оперштаба с разницей в неделю. Сначала приняли решение не вводить жестких ограничительных мер, а уже через неделю на оперштабе решили запретить все массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Теперь министрество региональной безопасности собирается проверить, законно ли провели два массовых музыкальных мероприятия. Об этом на пресс-конференции рассказал Начальник отдела контроля антитеррористической защищенности и профилактики экстремизма министерства региональной безопасности Валентин Кушников.

- Хотелось бы обратить внимание руководителей объектов, где проводятся мероприятия, что их запрещено проводить даже под открытым небом. В этом плане есть некоторое недопонимание. В частности, «Парк на Королева», где были проведены два мероприятия под открытым небом — фестиваль шансона и «СимфоПарк» . По данным фактам проводится проверка, будет дана юридическая оценка действиям организаторов, - отметил Кушников.

Заседание опершаба, на котором решили запретить массовые мероприятия состоялось 6 июля, «Симфопарк прошел в конце июня. Уже официально под запрет попали Сибирский международный марафон, выставка «АгроОмск» и сельская спартакиада «Королева спорта». В министерстве культуры, которое и являлось организатором музыкальных мероприятий пока от комментариев отказываются.