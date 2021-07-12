Коронавирусов в Омской области заразились 333 человека за сутки

В Омске начинает понемногу увеличиваться количество выздоравливающих от ковида. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Омской области пока продолжают расти ковидные показатели. По данным минздрава, сегодня заразилось 333 омича, это на три человека больше, чем вчера. Количество зараженных росло всю прошлую неделю и пока статистика не меняет динамики. Всего за время пандемии заболели уже 54 410 человек.

Выздоровел 81 омич. На прошлой неделе фиксировали около 60 выздоровевших ежедневно, так что и эти показатели медленно растут. Справиться с болезнью удалось 42 798 людям.

К сожалению, от коронавируса скончались сегодня 5 человек. Всего с начала пандемии погибли 1 566 человек.

В прививочной компании поучаствовали 345 178 человек, а полностью привились 239 318 омичей. Сейчас интерес к вакцинации возрастает, о том, почему стоит прививаться и какие есть мифы, рассказал главный эпидемиолог Владимир Стасенко.