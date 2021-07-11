За неделю в Омской области ковидом заразился 2 201 человек, а умерли 29

В стационары попали более 500 омичей с коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

Прошедшая неделю может по праву считаться неделей антирекордов по коронавирусу. В Омской области по данным минздрава каждый день количество новых случаев заражений только росло. Так в понедельник насчитали 297 заболевших, а уже во вторник их число превысило 300 человек в сутки и только продолжило расти. В воскресенье зафиксировали антирекорд 330 заразившихся в сутки. Всего же за неделю диагноз коронавирус получил 2 201 человек.

При этом большая часть из заболевших переносит вирус в легкой форме. На амбулаторном лечении оставили 1 667 человек, а 534 госпитализировали в больнице. После последнего заседания оперштаба по борьбе с коронавирусом в Омске приняли решение увеличить число мест в ковидных госпиталях, но все равно появилась информация о том, что в регионе занято более 90% ковидных мест в больницах. Об этом в докладе президенту упомянула вице-премьер Татьяна Голикова, но отметила, что ситуация пока остается под контролем.

Выздоровевших было сравнительно немного. В понедельник зафиксировали самое низкое их количество за последнее время, всего 22 человека, а в воскресенье наоборот, самое высокое - 82. Всю неделю эти показатели держались около 65 человек в сутки. За неделю справиться с коронавирусом удалось 430 омичам.

К сожалению, ковид стал чаще становиться причиной смерти больных. Всю неделю фиксировали примерно по 5 смертей в сутки, всего же за неделю вирус унес жизни 29 человек.

Общие данные за все время пандемии в Омской области сейчас выглядят так: заразившихся - 54 077 человек, выздоровевших - 42 717 человек, погибших - 1 561 человек. На данный момент коронавирусом болеют 9 799 человек. В прививочной компании поучаствовали уже 342 864 человека, а второй компонент поставили 239 223 человека.

За эту неделю первым компонентом привились 37 537 человек, а второй получили 12 954 омича. В общем в регионе за неделю поставили 50 491 прививку. Омичи начинают все чаще задумываться о том, чтобы все же привиться, хотя остаются и те, кто резко против. Несмотря на это в прививочных пунктах, которые открыты в нескольких торговых центрах, выстраиваются очереди. Напомним, что получить прививку можно и в поликлинике по месту жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Где в Омске можно вакцинироваться от коронавируса: адреса прививочных пунктов

В начале прививочной компании сделать укол можно было только в нескольких медучреждениях. Вакцины было не так много, да и специальные условия для ее хранения были не во всех поликлиниках. Сейчас ситуация кардинально изменилась. (Далее...)