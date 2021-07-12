Сгоревшую под Омском деревню Каракуль восстановят до осени

Деревня выгорела практически полностью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Омской области

Трагедия произошла в селе Каракуль Большереченского района весной этого года. Тогда по всей области бушевали лесные пожары, и жителям небольшого села не удалось сдержать подступающий к домам огонь. Тогда огонь уничтожил половину жилых домов в деревне. После пожаров многие местные жители остались без крыши над головой. Быстро отстроить дома самостоятельно сельчане, конечно, не смогли. Помощь погорельцам поступила из разных источников, в общей сложности собрали около 10 миллионов рублей.

Сейчас ведутся активные работы по восстановлению домов для жителей Каракуль. Как рассказал глава Большереческого района в беседе с губернатором Омской области Александром Бурковым, сейчас построили уже больше половины домов, ведутся работы по подключению их к электричеству и водопроводу.

- Сейчас обстановка следующая: из 10 домов, которые должны быть построены к 1 сентября, шесть домов стоят уже собранные, а из них - 5 стоят под крышей. Один дом уже практически сдан для жилья. До конца недели привезут ещё три сруба 5*8. В селе работают бригады, которые за 4-5 дней дом собирают. Сразу же идёт подключение электричества. Водоснабжение обеспечено. Буквально за последние два-три дня, после разрешения Следственного комитета, мы сгуртовали все сгоревшие остатки, сейчас за 2-3 дня их вывезем оттуда, ликвидируем полностью, и деревня будет иметь нормальный вид, - отметил глава района.

Пока работы идут по плану и закончить их планируют к 1 сентября.