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Общество12 июля 2021 6:09

Мэр Омска Оксана Фадина сделала прививку от коронавируса

Ей поставили «Спутник V»
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Оксане Фадиной поставили «Спутник V».

Оксане Фадиной поставили «Спутник V».

Вслед за губернатором Александром Бурковым первую прививку от коронавируса сделала и Оксана Фадина.

– Дорогие омичи! Я поставила прививку от коронавируса - мне ввели вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи, – написала она на своей странице в «ВК». – Сейчас в Омской области ежедневно выявляется более трехсот случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, и эти цифры выше, чем в прошлом году. Вакцинируясь, мы проявляем заботу о своем здоровье и здоровье своих родных. Вакцинация - это единственная возможность вернуться к доковидной жизни и избежать второго локдауна.

Также Оксана Николаевна напомнила, что делать прививку можно в любом лечебном учреждении, независимо от прописки. Прививочные пункты открыты не только в больницах, но и в торговых центрах, а также на предприятиях.

Добавим, обязательная вакцинация введена в регионе в 4 июля. Ей подлежит большинство сотрудников омских организаций и предприятий, в том числе и госслужащие.