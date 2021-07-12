С начала лета в Омской области утонуло 37 человек

Чаще всего омичи тонут, когда купаются в неположенных местах или в нетрезвом состоянии.

Печальные цифры статистики озвучили в омской полиции. Там подсчитали число жертв, жизни которых унесла вода. С начала сезона на водоемах Омской области утонуло 37 человек. Семеро из них - дети. Чаще всего трагедии случаются из-за того, что омичи купаются в неположенных местах. Нередко люди находятся в состоянии алкогольного опьянения.

Полиция и МЧС стабильно проводят рейды по берегам Иртыша. Почти каждый раз они встречают подростков, которые приходят на водоем без сопровождения взрослых. Всего же выявлено детей, которых отдыхали на пляжах одни.

- С самого открытия купального сезона выявлено 182 правонарушения, совершенных на пляжах города Омска, - уточнили в пресс-службе регионального УМВД. - Среди них не только статья 52 Закона Омской области «Купание в нарушение установленных органами местного самоуправления омской области запретов», но также появление на пляже в состоянии опьянения, распитие спиртных напитков в общественных местах и другие нарушения.

Добавим, что две трагедии в конце июня-начале июля унесли жизни пятерых человек. Сначала на Иртыше в Черлакском районе утонула мать с 6-летним сыном. А в Троицком мужчина пытался спасти двоих тонувших детей. В итоге все трое погибли в воде.