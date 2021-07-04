Очередная трагедия на Иртыше: Под Омском утонули две девочки и пытавшийся их спасти мужчина

Несчастный случай произошел в Троицком. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области уже почти неделю стоит аномальная жара. Местные жители идут к ближайшим водоемам, чтобы хоть как-то от нее спастись. Часто купаются на диких пляжах. И это привело уже к целой череде трагедий.

Очередная случилась на Иртыше в районе села Троицкого в Омском районе. Там начали тонуть три 14-летние девочки. Отдыхавший на берегу мужчина кинулся за ними. Он сумел спасти одну школьницу, но сам и две другие тонувшие погибли.

– Установлено, что должностными лицами муниципалитета не в полном объеме принимались меры, направленные на предотвращение несчастных случаев на воде, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – В этой связи материалы проверки направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.

Следственный комитет по Омской области уже возбудил и расследует уголовное дело сразу по двум статьям – причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность.

Напомним, в конце июня еще один трагический случай произошел на Иртыше в деревне Малый Атмас Черлакского района. Там погибли 6-летний мальчик и пытавшаяся его спасти мама.

А через несколько дней после этого утонули двое подростков – 11-летняя девочка и 17-летний парень.