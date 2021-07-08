В Омске коечный фонд в ковидных больницах заполнен на 90%

В Омске заняты более 90% ковидных мест в больницах. Фото: Алиса ТИТКО

В докладе президенту вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусом в регионах России. Оказалось, что самая сложная ситуация в Омской области, Санкт-Петербурге, Ямало-Ненецком автономном округе и Приморском крае. В этих регионах на 90% коечный фонд уже занят пациентами, приводят слова Голиковой ТАСС.

В нашем регионе во время второй волны коронавируса уже была такая критическая ситуация, мест для больных просто не хватало. Отчаявшиеся врачи осенью минувшего года привезли пациентку, которой не нашлось места в стационаре, к зданию минздрава. После этого последовала череда скандалов, из-за которых в отставку отправили министра здравоохранения Ирину Солдатову. Также на нее завели уголовное дело, расследование которого продолжается до сих пор.

Сейчас, как отметила вице-премьер, ситуация находится под контролем властей, а региональным правительствам дано указание увеличить коечный фонд.