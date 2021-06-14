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Общество14 июня 2021 9:54

Мать омской школьницы, убитой отчимом, до сих пор не знает, что дочери больше нет

Женщина с тяжелыми травмами лежит в больнице. Родные просто не понимают, как ей сказать о гибели ребенка
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Мама умершей девочки Ирина (имя изменено, на фото слева) тоже чуть не погибла от рук взбесившегося мужа.

Мама умершей девочки Ирина (имя изменено, на фото слева) тоже чуть не погибла от рук взбесившегося мужа.

Напомним, кошмар в многодетной семье Карасевых (фамилия изменена) из Таврического района Омской области случился вечером 11 июня. Вернувшийся с работы отец по невыясненной пока причине устроил расправу над близкими: сильно изрезал жену и убил 15-летнюю дочь.

Оставшиеся трое детей в этот момент были на улице, поэтому спаслись. Они находятся у бабушки по отцу, которая живет рядом.

Мать девочки смогла вырваться и дойти до соседка, которая вызвала полицию и медиков. Она потеряла много крови, на скорой ее перевезли в реанимацию местной ЦРБ.

- Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает, Ирину (имя изменено) перевели в общую палату, - рассказала «Комсомольской правде в Омске» тетя погибшей девочки Татьяна Булучевская. - Она уже пришла в себя, но врачи пока запрещают говорить (муж нанес женщине травму горла. - Прим. авт.).

Кроме того, Татьяна объяснила, что они до сих пор не решились рассказать матери о смерти Даши. Пока родственники просто не знают, как это сделать.