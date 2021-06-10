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Общество10 июня 2021 10:01

Назван виновник страшного пожара в омской многоэтажке в Лукьяновке

После пожара, как рассказали жильцы, крыша выгорела полностью
Станислав МУХИНСтанислав МУХИН
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После пожара, как рассказали жильцы, крыша выгорела полностью

После пожара, как рассказали жильцы, крыша выгорела полностью

Фото: ВКонтакте

Стали известны подробности страшного пожара в Лукьяновке. Напомним, на улице Попова загорелась крыша многоквартирного дома. Пожарные дважды выезжали тушить огонь, так как не сразу было понятно, что огонь перекинулся на кровлю. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.

Назван и виновник возгорания. Пожар начался в одной из квартир из-за неосторожного обращения с огнем. Хозяин жилья был пьян. После пожара, как рассказали жильцы, крыша выгорела полностью. Теперь собственники дома разбираются, кто будет ее восстанавливать. Людям нужно успеть сделать это до наступления холодов.