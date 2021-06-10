Назван виновник страшного пожара в омской многоэтажке в Лукьяновке

После пожара, как рассказали жильцы, крыша выгорела полностью Фото: ВКонтакте

Стали известны подробности страшного пожара в Лукьяновке. Напомним, на улице Попова загорелась крыша многоквартирного дома. Пожарные дважды выезжали тушить огонь, так как не сразу было понятно, что огонь перекинулся на кровлю. Происшествием уже заинтересовалась прокуратура.

Назван и виновник возгорания. Пожар начался в одной из квартир из-за неосторожного обращения с огнем. Хозяин жилья был пьян. После пожара, как рассказали жильцы, крыша выгорела полностью. Теперь собственники дома разбираются, кто будет ее восстанавливать. Людям нужно успеть сделать это до наступления холодов.