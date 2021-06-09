Пожаром в омской пятиэтажке заинтересовалась прокуратура

В Омске до глубокой ночи тушили пожар в многоквартирном доме. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Накануне в Советском округе Омска на улице Попова произошел серьезный пожар в многоквартирном доме. Как сообщали пожарные, возгорание началось в одной из квартир пятого этажа, но огонь быстро проник на чердак и заполыхала практически вся крыша. До поздней ночи спасатели боролись с огнем, потушить его удалось только около 2 часов ночи. Но теперь у жильцов другая проблема: дом стоит без крыши, а верхние этажи в воде. По факту пожара проверку пообещали провести в прокуратуре. Пока его причины не известны.

- В настоящее время устанавливаются причины и обстоятельства пожара, оценивается причиненный материальный ущерб. По результатам проверки, при наличии оснований, будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - отметили в пресс-службе ведомства.