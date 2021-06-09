В омской пятиэтажке вспыхнула крыша

Пожар начался в квартире на верхнем этаже. Фото: ГУ МЧС России по Омской области

Накануне вечером, 8 июня, в Советском округе Омска произошел серьезный пожар. В квартире на пятом этаже дома на улице Попова произошел пожар. Огонь перешел на крышу здания и стал понемногу распространяться.

В МЧС о пожаре сообщили около 19:00. На место стразу выехали спасатели. В тушении участвовали 42 человека и 7 единиц спецтехники. Жильцов из дома пришлось эвакуировать. Провести вечер на улице пришлось 70 омичам, 10 из которых дети. Ликвидировать открытый огонь удалось только к 21:00. А устранить последствия пожара лишь поздней ночью, в 2:00. Как уточнили в пресс-службе МЧС, в пожаре, к счастью, никто не пострадал. Огонь повредил 1680 квадратных метров. В основном пострадала крыша дома. Для ее тушения использовали выдвижную лестницу.