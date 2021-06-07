Стало известно о состоянии омичей, которых сбила «Мазда» у «Кристалла»

Серьезная авария произошла днем на минувших выходных. Фото: ВКонтакте

На минувших выходных в Омске произошла серьезная авария на проспекте Мира, в самом центре Нефтяников. Водитель иномарки, брендированной под одну из сетей такси, пролетел через островок безопасности на пешеходном переходе у «Кристалла» и затормозил о столб на противоположной стороне улицы, повредив металлическое ограждение. В этот момент на переходе находилось довольно много людей, а машина практически пролетела сквозь толпу.

Водитель, устроивший аварию, сразу же сбежал. Видимо, серьезных травм он не получил. Сейчас омича разыскивает полиция. Как стало известно «Комсомольской правде в Омске», никто из пешеходов серьезно не пострадал. Скорее всего, их травмы отнесут к легким, сообщили в полиции.