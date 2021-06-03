В Омске будут судить омича, по чьей вине сгорели его жена и двое детей

Теперь степень вины забывчивого омича определит суд. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Трагедия произошла в селе Большие Уки в Омской области в начале этой весны. 7 марта 24-летний омич вечером принес домой канистру с бензином и оставил ее у печки, чтобы отогреть. Топливо ему нужно было, чтобы починить бензопилу. Уже ночью жители дома услышали громкий хлопок. Глава семьи забежал на кухню и увидел, что на полу горит разлившийся бензин. Огонь быстро захватил весь дом, вынести из пожара удалось только младшего ребенка, а вот женщина и двое детей 6 и 3 лет скончались, надышавшись дымом. После пожара на молодого отца завели уголовное дело.

По данным пресс-службы следственного комитета в Омской области, расследование завершено и дело передано в суд. Омич в содеянном раскаялся. Обвинение ему предъявили по статье «причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».