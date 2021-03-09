После пожара в Омской области, где погибли мать и двое детей, уголовное дело завели на их отца

Во время пожара полностью сгорел дом, где жила семья.

О страшном пожаре на севере Омской области в Большеуковском районе стало известно накануне. В ночь на 8 марта неожиданно вспыхнул деревянный дом, в котором проживала семья из 5 человек. Спастись из огня успел только 23-летний сельчанин, также он вынес 4-месячного малыша, а его 25-летняя жена и два ребенка 5 и 3 лет, к сожалению, выбраться из дома не смогли.

Дом полностью сгорел, и жить там нельзя. Сельчанин сейчас находится у родственников в Больших Уках, а его 4-месячного сына на вертолете санавиации доставили в Омск с тяжелыми ожогами.

- У ребенка диагностированы термические ожоги головы, лица и рук. Мальчик находится в реанимации. Состояние стабильное. Врачи БСМП-1 оказали малышу всю необходимую помощь и продолжают следить за его состоянием, - рассказали в пресс-службе минздрава.

В этой истории разбирается следственный комитет. Стала известна и предполагаемая причина пожара. Как удалось выяснить следователям, накануне глава семейства собирался чинить бензопилу. Для этого он принес инструмент в дом, а также захватил и канистру бензина, чтобы отогреть ее. Сельчанин оставил горючее около печки без присмотра и отправился в другую комнату. Через некоторое время он услышал шум и почувствовал запахи гари и бензина. Мужчиа загялнул на кухню и увидел, что горит печь. После этого сельчанин бросился спасать самого маленького ребенка, вернуться в дом за женой и остальными детьми уже не вышло. Сам сельчанин вспоминает, что все произошло буквально в считанные минуты. Он не успел почти ничего предпринять, как и пожарные, прибывшие на вызов.

- Я малого хвать — вынес, что было, с себя всё снял, взял тазик с водой, залил немного, чтобы мои прошли. Бежал, окна кулаками разбивал — всё было затянуто черным дымом едким. Я туда голову — чувствую, воздуха нет, возвращаюсь. Не смог их вытащить. Пожарные приехали без масок, без баллонов, если бы они были сразу, может, их и спасти можно было бы, - приводят слова сельчанина НГС55. - Они просто задохнулись. Пожарные когда приехали, мы слышали, что дети там еще плакали и Тома, жена. Всё за пять минут пролетело.

Сейчас в следственном комитете возбудили дело о причинении смерти по неосторожности. К ответственности хотят привлечь сельчанина, оставившего канистру с бензином рядом с печью без присмотра.

- В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, изъяты бензопила, канистра, другие предметы, назначены судебно-медицинские экспертизы для установления причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза для установления точных причин возгорания, проводятся допросы подозреваемого, очевидцев, иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе следственного комитета.