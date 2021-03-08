В Омской области в страшном пожаре погибла мать с двумя детьми

Чтобы полностью потушить пожар спасателям понадобилось более 3 часов. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Накануне на севере Омской области в селе Большие Уки Большереченского района произошла настоящая трагедия. Поздним вечером, когда многие сельчане уже отправились спать, в одном из домов, где проживала молодая многодетная пара, произошел серьезный пожар. Пожарным о возгорании стало известно в 23:10, а на момент прибытия спасателей дом уже был охвачен огнем.

Первым от запаха дыма проснулся 23-летний глава семьи. Он схватил 5-месячного сына и вынес его из дома, а когда собирался вернуться за женой и остальными детьми, огонь уже перекрыл выход. Выбраться из огненной ловушки самостоятельно у 25-летней девушки и ее 5-летней дочери и 3-летнего сына не получилось. К сожалению, не успели им помочь и спасатели. Все трое погибли.

Деревянный дом успел выгореть почти полностью. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

- На тушение пожара привлекалось 3 пожарных автомобиля 7 человек личного состава. Работало 2 звена газодымозащитной службы. Развитие пожара обусловлено поздним обнаружением и сообщением в пожарную охрану, - рассказали в пресс-службе МЧС России по Омской области.

На тушения открытого огня понадобилось почти 3,5 часа, полностью устранить пожар удалось в 2:34 8 марта. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

В причинах произошедшего будут разбираться следователи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Омской области

Произошедшим заинтересовались в следственном комитете по Омской области. Его сотрудники сейчас проводят проверку по факту случившегося, работают на месте происшествия и опрашивают свидетелей, рассказали в пресс-службе следкома. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.