В Омске общественные слушания по дендросаду пройдут онлайн

Сейчас территория сада находится в запущенном состоянии. Фото: Анна МИКУЛА

В Омске уже несколько раз пытались решить, что же делать с частью дендросада имени Гензе. Власти предлагали лишить территорию статуса особоохраняемого природного памятника и обустроить там рекриационную зону, но омичи резко выступали против. Чиновники настаивают, что без перевода части земель в другую категорию заниматься благоустройством невозможно, а омичи переживают, что со временем дендросад превратится в коттеджный поселок.

Прошлой осенью омичей приглашали на общественные слушания, которые завершились полным провалом: всем желающим места в зале не нашлось, не пустили даже заранее заявившихся на участие журналистов и общественников. Результаты того собрания аннулировали и пообещали, что проведут новые. Вот только из-за ограничений по коронавирусу они все откладывались и откладывались. И вот, минприроды сообщили, что готовы провести обсуждение судьбы дендросада с омичами 25 июня. Теперь места должно хватить всем, ведь пройдут эти слушания по видеосвязи через Zoom. Заявиться на участие можно до 14:00 25 июня включительно. На сулушаниях планируют все же прийти к единому мнению относительно дендросада и обсудить проект его благоустройства, который ранее предлагали чиновники.