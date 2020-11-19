В Омске разработали концепцию для дендросада имени Гензе

Появилась концепция по которой реконструируют дендросад, если изменят его статус. Фото: Aerokadr

Осенью в Омске началось нешуточное противостояние между общественниками и властями за судьбу дендросада имени Гензе. Власти предлагали лишить часть территорий статуса памятника природы и благоустроить ее. Омичи же опасались, что на территории сада могут появиться коттеджи или что-нибудь подобное, как это случалось раньше.

Добавили недоверия к планам властей и публичные слушания, на которые большинство посетителей просто не пустили. Тогда пришлось вмешаться губернатору и отменить их результаты. Объявили о том, что новую дату общественных слушаний назначат позднее.

Пока они еще не прошли, появилась концепция развития территории дендросада, статус которой планируют изменить. Ее создатели рассказали 12 каналу, что предлагают разделить парк на несколько зон, рядом с озерами обустроить прогулочные дорожки и зону для отдыха на траве, остальные зоны будут предназначены больше для выращивания разных сортов деревьев, но и там можно будет прогуляться.