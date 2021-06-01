«Поломка – технические моменты»: В омском речпорту прокомментировали поломки на теплоходе «Заря» во время рейса в Большеречье

Теплоход сейчас обследуют. Когда он снова начнет ходить, не известно. Фото: Марианна Воргодяева

На минувших выходных многие омичи захотели добраться до Большеречья на теплоходе. Запуск речного транспорта многие ждали с нетерпением, но столкнулись с неожиданной проблемой. Мест на всех желающих в тот день не хватило. Сначала счастливчики, купившие билеты, радовались, что успели, но когда во время пути «Зарю» прибило к берегу и экипаж объявил о поломке, поводов для радости не осталось. Люди несколько часов провели в ожидании, пока теплоход починят. Кто-то даже предположил, что в днище образовалась пробоина. К счастью, это оказалось не так.

Официальный представитель омского речного порта заявил, что поломка действительно была, но на первых рейсах «Заря» отработала без нареканий. Сейчас теплоход проверяют.

- Сейчас «Заря» проходит освидетельствование. Инженеры разбираются с теплоходом, впоследствии будет дано заключение и сделан пробный рейс. Мы специально проверим все агрегаты, чтобы выявить все возможные недостатки, - прокомментировал заместитель гендиректора по грузовой и коммерческой работе Константин Кочанов 12 каналу. - Да и первые рейсы она ходила как часы. Ну это техника. Любой автобус, маршрутка могут сломаться. Всего лишь технические моменты.

Сегодня из-за обследования «Заря» в рейс не вышла. О возобновлении рейсов пообещали сообщить позже. Омичам, которые оказались на том рейсе, вернули деньги за билеты.