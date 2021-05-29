Соцсети: Омичи на теплоходе до Большеречья попали в аварию под Краснояркой

"Зарю" примотали тросом к дереву и откачивают воду. Фото: Марианна Воргодяева

Не все омичи сегодня утром успели купить билеты на теплоход до Большеречья. Кто-то даже не достоял в очереди и ушел, ну а те, кто все же купил билеты, уже не так этому рады. Как рассказала в соцсетях одна из пассажирок, удачно поездка прошла лишь до Красноярки. Стоило им отплыть чуть дальше, как судно закружило по реке и прибило к берегу.

- Похоже, у нас здоровенная пробоина в днище. Не знаю. Никто ничего нам не говорит. И какого лешего я не поехала привычным способом, автостопом? Теперь уже не до красот, добраться бы до места. Нас закрутило на середине реки и прибило к правому берегу. Капитан черпает воду. Обещали двинуться через 2 часа. Звоним в речной порт, они не в курсе ситуации, - написала омичка.

Омичам только и остается, что любоваться пейзажем и думать, как добраться до места, если теплоход дальше не пойдет. Фото: Марианна Воргодяева

Судя по фото, которыми поделилась девушка, остановка действительно незапланированная. "Заря" держится на плаву, но привязана канатом к дереву посреди зеленого луга. Пассажиры коротают время играми и думают, что делать дальше. А что с теплоходом, пока не известно.