«Вряд ли захотим повторить прогулку»: Поломкой теплохода по пути из Омска в Большеречье заинтересовались силовики

Теплоход по пути к Большеречью ломался дважды и людям пришлось ночевать в гостинице. ФОТО: vk.com/avtostopmarianna

Настоящие приключения ждали пассажиров теплохода "Заря", который отправился в эти выходные из Омска в Большеречье. В основном люди с детьми ехали в местные зоопарк. Проблемы с рейсом начались, по рассказам очевидцев, сразу же. Около 50 пассажиров остались без билетов - им их просто не хватило.

Как рассказали те, кто все-таки попал на борт потом сильно завидовали омичам, оставшимся на пристани. Дело в том, что по пути в Большеречье старенький теплоход ломался дважды. Из-за этого людям с детьми и на жаре практически без еды пришлось несколько часов ждать, когда команда сможет починить вышедшее из строя судно. В итоге дорога заняла вместо 6 часов больше 10. И в Большеречье пассажиры причалили не днем, как планировалось, а около 21 часа. Об этом рассказывают очевидцы в соцсетях.

Из-за этого многим семьям с детьми пришлось ночевать в Большеречье. Хотя у многих были совершенно другие планы - они рассчитывали к вечеру вернуться в Омск.

- Люди потеряли нервы и время - целый выходной. Деньги, ведь им пришлось остановиться в гостинице. Еще хорошо, что гостиница "Русь" оказалась способна вместить всех! Думаю, вряд ли кто-то захочет предпринять повторно такую водную прогулку, - подытожила в соцсетях Марианна Воргодяева, которая была в числе пассажиров того самого злополучного теплохода.

Как стало известно, ситуацией с поломками прогулочного теплохода заинтересовалась транспортная прокуратура. Ведомство проведет проверку и выяснит, кто виноват в том, что судно не подготовили должным образом к рейсу. Власти инцидент с теплоходом до Большеречья никак не прокомментировали.